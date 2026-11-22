Наставник Бенфіки Марку Сілва висловився про постать воротаря, який захищатиме ворота клубу у наступному матчі. Ліссабонці спробують пробитися до 1/8 Кубка Португалії.

Клуб зі столиці Португалії поїде на виїзд до представника нижчого дивізіону Торреенсе. Перед матчем головний тренер "орлів" Марку Сілва заговорив про воротарську позицію, пише A Bola.

Що чекає на Трубіна у Бенфіці

У поточній кампанії український воротар статус безальтернативного першого номеру своєї команди. Не гарантоване йому місце у стартовому складі й під час наступного поєдинку.

Я ще не прийняв рішення щодо того, хто вийде у воротах. Поки що я не повідомляв про свій вибір навіть самим голкіперам. Ми навмисно зберігаємо рівновагу між Трубіним і Соарешем, оскільки не хочемо, щоб один із них тривалий час залишався без футболу. Тому зазвичай один воротар грає в чемпіонаті, а другий отримує можливість проявити себе в інших змаганнях,

– пояснив Сілва.

Зазначимо, що Торреенсе є чинним володарем Кубка Португалії. Клуб представляє країну у Лізі Європи, де з 6 очками після 4 матчів посідає 19-у сходинку турнірної таблиці.

Як складається сезон для Трубіна

Анатолій у нинішньому сезоні не зіграв жодного матчу в чемпіонату Португалії, а натомість отримує практику в матчах Ліги Європи та Кубку португальської ліги: 7 поєдинків, 2 – "на нуль".

Під час листопадового збору національної команди Трубін зіграв проти Північної Ірландії (0:1), а в матчі з Грузією у рамці воріт опинився Дмитро Різник. Голкіпер Шахтаря дав ексклюзивний коментар 24 Каналу.