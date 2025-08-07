Кохана футболіста Шахтаря поділилась гарячими фото, які "зірвуть дах"
- Алісія Каліні, дівчина футболіста Кевіна з донецького Шахтаря, поділилась відвертими фото у своєму інстаграмі, що привернуло увагу публіки.
- Кевін та Алісія Каліні давно у стосунках, але не намагаються виставляти своє особисте життя на публіку.
Алісія Каліні вкотре підкорила соціальні мережі новими світлинами. Дівчина Кевіна, який грає за донецький Шахтар, поділилась гарячим контентом зі своїм шанувальниками.
Кохана футболіста "гірників" у своєму інстаграмі опублікувала спекотні світлини. Нові фото бразильської моделі у відвертому образі можуть "зірвати дах", повідомляє 24 канал.
Як виглядає розкішна Каліні?
Чарівна Алісія Каліні вкотре привернула увагу публіки, опублікувавши фото у доволі сміливому образі. Кохана Кевіна з Шахтаря постала перед камерою у стильному купальнику.
Кохана футболіста донецького клубу продемонструвала чудову фігуру та пишні груди, підкоривши серця фанів. Загадковий погляд додав світлинам бразильскої моделі неабиякої атмосфери.
Алісія Каліні опубілкувала відверті світлини / Фото з інстаграму моделі
Зазначимо, що Кевін та Алісія Каліні досить давно перебувають у стосунках. Проте пара не вважає потрібним виставляти особисте життя на публіку.
Раніше повідомляли про те, що Анастасія Луніна опублікувала гарячі світлини з відпочинку в Іспанії. Кохана Андрія Луніна з Реала вразила шанувальників своєю красою.