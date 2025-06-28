Дівчина футболіста Динамо засвітила груди на відпочинку на пляжі: гарячі фото

Владислав Ванат нещодавно почав зустрічатись з Міланою Кухілавою. Дівчина футболіста Динамо активно займається соціальними мережами та тішить фанатів різноманітним контентом.

Нещодавно Мілана Кухілава у своєму інстаграмі поділилась гарячими фото. Розкішна Кохана форварда "біло-синіх" опублікувала світлини з відпочинку, інформує 24 канал.

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Розкішна Мілана Кухілава

Харизматична Мілана Кухілава опублікувала яскраве фото з відпочинку на пляжі. Дівчина позасмагала на пекучому сонечці, чим з радістю поділилась зі своїми шанувальниками.

Кохана Владислава Ваната опублікувала фото у стильному чорному купальнику. Увагу шанувальників привернули груди дівчини футболіста київського Динамо.

Мілана Кухілава на відпочинку / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Владислав Ванат зовсім нещодавно почав зустрічатись з Міланою Кухілавою. До цього пара лише підігрівала інтерес, публікуючи загадкові спільні фото.

Раніше повідомляли, що Мадлен Райт поділилась відвертими фото у соціальних мережах. Найзвабливіша футболістка світу одягла стильну сукню з акцентом на бюст.