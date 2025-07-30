Кохана українського футболіста засвітила груди на відпочинку: спекотні фото
- Ангеліна Забарна, дружина українського футболіста Іллі Забарного, поділилась фото з відпочинку на сонячних островах, привернувши увагу шанувальників.
- Ілля та Ангеліна Забарні разом зі шкільних років, а одружилися у 2023 році.
Ангеліна Забарна насолоджується відпочинком на сонячних островах. Кохана українського футболіста Іллі Забарного з Борнмута поділилась частинкою життя з шанувальниками.
Дружина лідера збірної України на власній сторінці в інстаграмі опублікувала світлини з відпочинку. Ангеліна Забарна привернула шалену увагу публіки неймовірними фото, повідомляє 24 канал.
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Зваблива Ангеліна Забарна
Ангеліна Забарна поділилась фото з відпочинку. Дружина Іллі Забарного вкотре потішила шанувальників ефектними світлинами, продемонструвавши свою природну красу та ніжність.
Кохана українського захисника Борнмута попозувала перед камерою у стильному купальнику на фоні екзотичної природи, показавши ідеальну фігуру. Сонцезахисні окуляри чудово доповнили розкішний образ Ангеліни.
Ангеліна Забарна на відпочинку / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, що Ілля та Ангеліна Забарні разом зі шкільних років. У 2022 році лідер збірної України зробив пропозицію дівчині, а у 2023 році пара одружилася.
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