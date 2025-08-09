Тетяна Макаренко активно веде соціальні мережі. Дружина колишнього динамівця Євгена Макаренка потішила шанувальників порцією гарячого контенту.

Кохана українського футболіста у своєму інстаграмі опублікувала фото з відпочинку, чим вразила фанатів. Тетяна Макаренко отримала купу компліментів під дописом, повідомляє 24 канал.

Читайте також Кохана футболіста Шахтаря поділилась гарячими фото, які "зірвуть дах"

Розкішна Тетяна Макаренко

Дружина Євгена Макаренко вирушила на відпочинок в Іспанію, чим поділилася зі своїми шанувальниками. Тетяна Макаренко опублікувала розкішні кадри з курорту Марбелья поблизу моря.

Кохана ексфутболіста Динамо постала перед камерою у звабливому образі. Тетяна попозувала у стильному чорному купальнику, продемонструвавши природню красу, струнку фігуру.

Тетяна Макаренко на відпочинку / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Євген Макаренко є вихованцем Динамо, а також свого часу грав збірну України. Останнім клубом, де виступав футболіст, був казахстанський Ордабаси.

Наразі Макаренко знаходиться без клубу. Футболіст приділяє час вихованню двох дітей, перебуваючи у пошуку нової команди.

Раніше повідомляли про те, що Ангеліна Забарна опублікувала спекотні фото з відпочинку на островах. Чарівна кохана Іллі Забарного підкорила соціальні мережі розкішним образом.