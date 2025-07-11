У США заарештували скандального чемпіона світу, який мав битися з Ломаченком

Американського боксера Джервонту Девіса затримали у Флориді. Титулованого спортсмена підозрюють у домашньому насильстві.

Чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Джервонту Девіса поліція заарештувала у п'ятницю, 11 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BoxingScene.

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У чому звинувачують Джервонту Девіса?

Згідно з поліцейським звітом, непереможеного боксера звинувачують у нападі на свою колишню дівчину. Цей інцидент трапився 15 червня поблизу її будинку в Доралі.

Боксер хотів забрати їхніх спільних двох дітей на День батька. Словесна сварка переросла у бійку. За свідченнями потерпілої, Джервонта вдарив її по потилиці та обличчю. Після інциденту вона написала заяву в поліцію.

Попередньо боксеру оформили звинувачення у домашньому насильстві та нанесенні побоїв. Це не перші проблеми Девіса із законом. У 2022 році "Танка" вже заарештовували за домашнє насильство. Проте тоді дівчина відмовилася від звинувачень.

Зазначимо, що 16 серпня 2025 року чемпіон WBA збирався провести реванш проти Ламонта Роуча-молодшого. Проте наразі проведення поєдинку під питанням.

Нагадаємо, що Джервонта Девіс розглядався кандидатом на об'єднавчий бій проти Василя Ломаченка, який володів титулом IBF та IBO. Проте на початку червня 2025 року уродженець Білгород-Дністровського оголосив про завершення кар'єри.