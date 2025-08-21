Футбольні фанати часто створюють круту атмосферу на трибунах. Втім футбол знає чимало випадків, коли вболівальники влаштовували хаос на трибунах, який приводить до важких наслідків, повідомляє 24 Канал.

До теми Власника Полісся обікрали на чверть мільйона доларів: поліція веде розслідування

Що сталось в Аргентині?

Черговий прикрий інцидент стався в аргентинському місті Авельянеда на стадіоні "Лібертадорес де Америка". В рамках 1/8 фіналу Кубка Судамерикана між місцевим Індепендьєнте та чилійський Універсидадом де Чилі.

Гостьові ультрас атакували аргентинських вболівальників на трибунах та у підтрибунному приміщенні. Чилійці кидали все, що потрапило під руку: палиці, монети, петарди, сидіння, обломки плит, шматки бетону та навіть частини унітаза.

Фанати в Аргентині влаштували криваву бійню: дивитися відео

Чимало людей отримали поранення та навіть лежали без свідомості у крові. Один із фанатів взагалі зірвався з верхнього ярусу та впав з великої висоти.

Читайте також Багато смертей та диво-порятунок соратника Лобановського: що відомо про авіакатастрофу Пахтакора

Не допомогли й прохання футболістів та застереження диктора по стадіону. Зрештою матч був зупинений на початку другого тайму за рахунку 1:1. Суддя оголосив гру завершеною, проте долю матчу визначатимуть у конфедерації КОНМЕБОЛ.

Фото масового хаосу на стадіоні Індепендьєнте:

Про точну кількість постраждалих наразі невідомо. Поліція заарештувала близько 300 фанатів Універсидаду де Чилі, яких підозрюють у провокуванні конфлікту.

Відзначимо, що першу гру в Сантьяго виграли саме чилійці (1:0). Переможець пари зіграє у чвертьфіналу проти перуанського клубу Альянц з Ліми.