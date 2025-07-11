П'ять пострілів через дику причину: індійську тенісистку-красуню застрелив власний батько

У четвер, 10 липня, в місті Ґурґаон сталася жахлива подія. Загинула 25-річна індійська тенісистка Радхіка Ядав.

Її застрелив у власному будинку батько, повідомляє 24 Канал із посиланням на NDTV. Вбивцю було затримано по "гарячих слідах".

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Чому батько вирішив убити Радхіку Ядав?

За даними місцевої поліції, Діпак Ядав зробив п’ять пострілів у свою доньку з пістолета. Тричі він влучив у тіло тенісистки, смертельно поранивши її.

Мотивом стала заздрість чоловіка до успіхів доньки. Вона керувала власною тенісною академією у рідному місті, що не подобалось її батьку.

Діпак Ядав під час допиту заявив, що тричі вистрілив доньці у спину, коли вона готувала їжу на кухні. Її дядько, який живе на першому поверсі того ж будинку, почув постріли й одразу прибіг нагору.

Там він знайшов Радхіку, яка лежала на підлозі. Револьвер, з якого було здійснено постріли, залишився при цьому в сусідній вітальні.

Батько тенісистки пояснив свій вчинок "насмішками" з боку місцевих мешканців. За його словами, перед вбивством він довгий час просив доньку покинути тренерство через глузування з боку знайомих.

Вони нібито заявляли, що він "живе на гроші доньки", а дехто натякав йому на непристойну поведінку тенісистки. Все через її активність у соцмережах та появу в музичному кліпі.

Довідка. Радхіка Ядав під егідою ITF провела 36 матчів в одиночному розряді та сім у парному. Востаннє вона виходила на корт у березні 2024 року, після чого зосередилась на тренерській діяльності.

Нагадаємо, що нещодавно також було вбито непереможного російського боксера Абу Юсупова. Цей інцидент стався в Берліні на залізничній станції Гезундбруннен.