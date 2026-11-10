Футболіст збірної України отримав польське громадянство

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Іван Желізко став громадянином Польщі. Про це повідомив журналіст Каміль Павельчик.

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Що відомо про нове громадянство Желізка

За інформацією польських ЗМІ, футболіст та його дружина отримали паспорти цієї країни. Як зазначив журналіст Томаш Галінський, 25-річний українець має польське коріння.

З 2023-го по травень 2026 року Желізко грав за гданську Лехію у місцевій Екстракласі, а з початку цього сезону захищає кольори Лудогорця.

Наразі його уже бачать одним з кандидатів на потрапляння у заявку збірної Польщі.

Желізко в болгарському гранді є однією з провідних фігур, регулярно граючи від дзвінка до дзвінка. Здається, що в такій ситуації він реально може посилити збірну в центрі поля. Багато, однак, залежатиме від Яна Урбана – чи вирішить він у майбутньому викликати його до національної команди,

– пише видання Interia Sport.

У період виступів у Польщі Желізко провів за Лехію 89 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 9 результативних передач.

Як розвивалася кар’єра Желізка після українського періоду

Футболіст є вихованцем львівських Карпат. Україну він покинув ще у 2019-му, коли перейшов до чеської Карвіни.

Між польським та українським етапами кар’єри грав у Валмієрі, з якою ставав чемпіоном Латвії 2022 року. За юнацькі та молодіжні збірні України провів 43 матчі.