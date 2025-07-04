Нещодавно зваблива Кайла Сіммонс опублікувала у своєму інстаграмі спекотне фото. Дівчина розірвала соціальні мережі своїм відвертим образом, повідомляє 24 канал.

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Гаряча Кайла Сіммонс

Кайла Сіммонс привернула увагу публіки гарячим фото. Колишня волейболістка поділилась домашньою світлиною, яка може "зірвати дах".

Сіммонс постала перед камерою у незвичайному бікіні. Кайла продемонструвала ідеальну фігуру та пишні форми, отримавши купу компліментів від фанатів. Її недарма називають секс-символом спорту.

Кайла Сіммонс поділилась гарячим фото / Фото з інстаграму ексволейболістки

Нагадаємо, що Кайла Сіммонс свого часу виступала за юніорську збірну США з волейболу. Проте американська спортсменка вже завершила професійну кар'єру.

Раніше повідомляли, що Джорджина Родрігес потішила фанатів гарячими фото у короткій сукні. Кохана Кріштіану Роналду взяла участь в ефектній фотосесії.