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Sport News 24 Футбол Ексгравця російського клубу, який займався контрабандою наркотиків, доставили в Нідерланди
20 червня, 17:55
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Ексгравця російського клубу, який займався контрабандою наркотиків, доставили в Нідерланди

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Квінсі Промеса екстрадували з ОАЕ до Нідерландів для відбування покарання за контрабанду кокаїну та напад з ножем.
  • Промес грав за Спартак, Аякс, Севілью та збірну Нідерландів, але після агресії Росії не залишив країну.
  • Його засудили до шести років в'язниці за контрабанду наркотиків і півтора року за напад на двоюрідного брата.

Футбольна кар'єра нідерландця Квінсі Промеса підійшла до завершення. Наступні роки форвард проведе за ґратами.

Колишнього нападника московського Спартака Квінсі Промеса 20 червня екстрадували з ОАЕ до Нідерландів. 33-річного футболіста посадили на спеціальний літак, пише 24 Канал з посиланням на De Telegraaf.

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Промес полетів до Нідерландів відбувати покарання

У цій подорожі Промеса супроводжували співробітники нідерландської військової поліції, які спеціально прилетіли в Емірати заради цієї місії.

На батьківщині футболіста очікує камера в тюрмі. Раніше його було засуджено до шести років позбавлення волі за контрабанду кокаїну та ще на півтора року за напад з ножем на двоюрідного брата.

Ще 12 червня ексгравця збірної Нідерландів затримали в Дубаї. Спецрейс з Нідерландів Промес очікував у слідчому ізоляторі.

Що відомо про колишнього гравця Спартака

  • Квінсі Промес під час футбольної кар'єри грав за нідерландські Твенте, Гоу Ехед Іглз, Аякс, іспанську Севілью. 
  • За московський Спартак любитель кокаїну грав у 2014 – 2018 роках та з 2021 по 2024. Після початку повномасштабної агресії форвард не залишив Росію.
  • Квінсі є найкращим бомбардиром чемпіонату Росії серед легіонерів.
  • У 2024 році він приєднався до дубайського клубу Юнайтед. 
  • За збірну Нідерландів Промес зіграв 50 матчів та забив 7 голів. У сезоні-2018/19 став срібним призером Ліги націй.