Ексгравця російського клубу, який займався контрабандою наркотиків, доставили в Нідерланди
- Квінсі Промеса екстрадували з ОАЕ до Нідерландів для відбування покарання за контрабанду кокаїну та напад з ножем.
- Промес грав за Спартак, Аякс, Севілью та збірну Нідерландів, але після агресії Росії не залишив країну.
- Його засудили до шести років в'язниці за контрабанду наркотиків і півтора року за напад на двоюрідного брата.
Футбольна кар'єра нідерландця Квінсі Промеса підійшла до завершення. Наступні роки форвард проведе за ґратами.
Колишнього нападника московського Спартака Квінсі Промеса 20 червня екстрадували з ОАЕ до Нідерландів. 33-річного футболіста посадили на спеціальний літак, пише 24 Канал з посиланням на De Telegraaf.
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Промес полетів до Нідерландів відбувати покарання
У цій подорожі Промеса супроводжували співробітники нідерландської військової поліції, які спеціально прилетіли в Емірати заради цієї місії.
На батьківщині футболіста очікує камера в тюрмі. Раніше його було засуджено до шести років позбавлення волі за контрабанду кокаїну та ще на півтора року за напад з ножем на двоюрідного брата.
Ще 12 червня ексгравця збірної Нідерландів затримали в Дубаї. Спецрейс з Нідерландів Промес очікував у слідчому ізоляторі.
Що відомо про колишнього гравця Спартака
- Квінсі Промес під час футбольної кар'єри грав за нідерландські Твенте, Гоу Ехед Іглз, Аякс, іспанську Севілью.
- За московський Спартак любитель кокаїну грав у 2014 – 2018 роках та з 2021 по 2024. Після початку повномасштабної агресії форвард не залишив Росію.
- Квінсі є найкращим бомбардиром чемпіонату Росії серед легіонерів.
- У 2024 році він приєднався до дубайського клубу Юнайтед.
- За збірну Нідерландів Промес зіграв 50 матчів та забив 7 голів. У сезоні-2018/19 став срібним призером Ліги націй.