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Дербі Англії має дати відповіді одразу на багато запитань: чи залишається Ліверпуль у чемпіонських перегонах, чи стане призначення Почеттіно шоковою терапією для Юнайтед – і чи зможуть мерсисайдці перервати низку негативних тенденцій у протистояннях з давнім ворогом, пише 24 Канал.

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У якій формі обидві команди

Перед перервою на міжнародні матчі підопічні Андоні Іраоли дещо виправдалися перед вболівальниками за дві поспіль поразки – Арсеналу в АПЛ і Фенербахче у Лізі чемпіонів. Три очки вони взяли у протистоянні із Кристал Пелас.

Загалом цієї осені Ліверпуль дивує зі знаком мінус грою вдома: на рідному "Енфілді" вони здобули лише 5 очок з 18 можливих, що є найгіршим показником всієї АПЛ за відсотком домашніх успіхів.

У Ман Ю справи у чемпіонаті інакше як жахливими не назвеш. Перемоги в єврокубках над Сабахом і Ромою стали бодай якоюсь втіхою на тлі 9-матчевої серії без перемог у внутрішніх турнірах, під час якої "дияволи" вилетіли з Кубка ліги і скотилися на 18-те місце у турнірній таблиці АПЛ. Усе це і призвело до рішення манчестерських босів достроково попрощатися з Майклом Керріком.

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Історія протистоянь Ліверпуля та Ман Юнайтед

За увесь час існування команди зустрічались вже 218 разів: перевага на боці Манчестер Юнайтед, який виграв 85 зустрічей. У Ліверпуля 72 виграних дербі при 61 нічийному результату.

Найкращого бомбардира в історії цієї дуелі на полі цього разу не буде. Мохаммед Салах 16 разів забивав манкуніанцям, випередивши будь-кого з інших учасників дербі.

Попри те, що в останні роки Ліверпуль загалом успішніший в Англії, Юнайтед мають кращу статистику останніх семи офіціних протистоянь з мерсисайдцями. Вони виграли три з цих матчів, ще три звели внічию, а програли тільки одного разу.

219-те Дербі Англії відбудеться 22 листопада о 18:30 за київським часом.