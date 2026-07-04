Расписание и результаты 1/8 финала чемпионата мира
На чемпионате мира-2026 начался этап 1/8 финала. Турнир постепенно приближается к решающим матчам, поэтому до его завершения осталось уже не так много встреч.
Уже 7 июля станут известны все участники четвертьфинала. 24 Канал расскажет о расписании и результатах 1/8 финала чемпионата мира.
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Расписание матчей 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Марокко стало первым четвертьфиналистом турнира, уверенно победив Канаду со счетом 0:3.
Результаты матчей
4 июля. 20:00. Хьюстон. Канада – Марокко 0:3
5 июля. 00:00. Филадельфия. Парагвай – Франция
5 июля. 23:00. Нью-Йорк, Нью-Джерси. Бразилия – Норвегия
6 июля. 03:00. Мехико. Мексика – Англия
6 июля. 22:00. Арлингтон. Португалия – Испания
7 июля. 03:00. Сиэтл. США – Бельгия
7 июля. 19:00. Атланта. Аргентина – Египет
7 июля. 23:00. Ванкувер. Швейцария – Колумбия
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Сетка ЧМ-2026 / Фото ФИФА
Формально самые простые соперники у Аргентины, у которой открыт путь к полуфиналу, где нас может ждать потенциальное супердерби Южной Америки с Бразилией.
Франция – явный фаворит своей четверти сетки, в полуфинале "Ле Бле" могут встретиться с португальцами или испанцами.
Противостояние Роналду – Месси точно не состоится раньше финала.