Манчестер Сити близок к подписанию за огромную сумму защитника, который недавно играл в Беларуси

Команда Пепа Гвардиолы провалила первую часть сезона. "Горожане" пытаются исправить ситуацию и активно ищут варианты усилиться в зимнее трансферное окно.

Действующий чемпион АПЛ уже приблизился к подписанию первого новичка. Им должен стать 20-летний Абдукодир Хусанов, сообщает 24 Канал со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

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Сенсационный трансфер

Главный тренер Манчестер Сити нуждается в усилении обороны и остановил свой выбор на молодом защитнике Ланса. Стороны уже согласовали условия личного контракта.

По информации Foot Mercato, "горожане" заплатят за Хусанова 50 миллионов евро с учетом бонусов. Что интересно, французский клуб приобрел игрока у белорусского Энергетика-БГУ летом 2023 года всего за 100 тысяч евро.

Справка. Абдукодир Хусанов станет первым представителем Узбекистана в Английской Премьер-лиге. В 2023 году он со сборной U-20 завоевал "золото" на Кубке Азии – это пока его единственный трофей в карьере.

Отметим, что в нынешнем сезоне узбекский защитник провел 16 матчей за Ланс, в которых отметился одним ассистом. Сейчас французский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1.