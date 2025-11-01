"Усик возненавидит мой стиль": непобедимый боксер дерзко высказался о бое с украинцем

Александр Усик в последний раз выходил на ринг в июле. В битве за звание абсолютного чемпиона мира он одолел британского панчера Даниэля Дюбуа.

Пока окончательно неизвестно, кто станет его следующим соперником, а одним из вариантов называется Агит Кабайел. Немецкий боксер поделился мыслями о потенциальном противостоянии с украинцем, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.

Что сказал Кабайел о бое с Усиком?

Временный чемпион мира по версии WBC считает, что в ринге он может создать серьезные проблемы Александру Усику. По мнению немца, у него очень неудобный стиль для действующего абсолюта.

Я не проигрывал на протяжении всей карьеры. Я дрался с топовыми соперниками в супертяжелом весе. Я победил всех этих ребят. Это был бы очень близкий бой. Я думаю, что Усик возненавидит мой стиль. Когда я бью по корпусу и по голове – это другое,

– сказал Кабайел.

Напомним, что накануне Маурисио Сулейман высказался о защите пояса WBC, которым владеет Александр Усик. По словам президента этой организации, решение будет принято в декабре, но пока именно немец является главным претендентом на бой с украинцем.

Справка. Следующий поединок Агит Кабайел должен провести в январе. Ожидается, что его соперником станет олимпийский чемпион Тони Йока и именно победитель этой битвы станет обязательным претендентом на поединок с Александром Усиком.

Отметим, что ранее Дерек Чисора в комментарии The Sun Sport назвал двух бойцов, которые способны победить действующего короля хевивейта. Одним из таких он выделил именно немца.

"Я знаю, как Александр действует, как он работает. Я не вижу никого, кроме себя – должен немного похвастаться, так – и Кабайела. Думаю, мы единственные два бойца, которые действительно могут победить Александра", – заявил Чисора.

Что известно об Агите Кабайеле?