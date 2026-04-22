Госпитализировали в критическом состоянии: на 19-летнего футболиста напали с ножом

В Дании произошло кровавое нападение на молодого гвинейского футболиста. 19-летний игрок Мидтьюланда оказался на грани жизни и смерти после ножевого нападения.

Инцидент всколыхнул футбольное сообщество Европы. Юный талант Аламара Джаби получил серьезные ранения и перенес несколько операций, сообщает пресс-служба клуба.

Что известно об инциденте?

Трагедия произошла в городе Гернинг, где базируется клуб Мидтьюланд. Около 3:30 ночи неизвестный злоумышленник напал на 19-летнего полузащитника Аламара Джаби и нанес ему ножевые ранения.

Футболист получил травмы, которые представляли прямую угрозу жизни. Его срочно госпитализировали в критическом состоянии.

Борьба за жизнь футболиста

Медики провели как минимум две операции, а некоторое время игрок находился в искусственной коме.

Впоследствии появились обнадеживающие новости: футболист пришел в себя, а его состояние стабилизировалось. В клубе сообщили, что продолжают поддерживать игрока и его семью, а также сотрудничают с полицией, которая расследует нападение.

По подозрению в нападении на юношу разыскивается 20-летний мужчина.

Аламара Джаби в текущем сезоне отыграл 1 матч за основную команду Мидтьюланда. Ранее за датский клуб выступал украинец Артем Довбик.