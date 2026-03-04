Сторонник Путина и участник провластных митингов в поддержку аннексии Крыма Александр Большунов заявил, что на Олимпийских играх-2026 якобы создали искусственные условия для победы норвежского лыжника Йоханнеса Клебо. Сам Большунов ни на какую Олимпиаду, конечно, не ездил.

В Милане и Кортине Клебо стал рекордсменом Зимних Игр по количеству золотых медалей, а также первым в истории абсолютным чемпионом, одержав шесть побед из шести возможных. Судя по комментарию РИА-Новости, Большунова съедает безумная зависть.

Что Большунов сказал об успехе Клебо на Олимпиаде?

Лояльный российскому диктаторскому режиму спортсмен утверждает, что организаторы Олимпиады якобы специально ограничили доступ реальных конкурентов Клебо к соревнованиям, чтобы норвежец мог легко победить и установить все свои невероятные рекорды.

Кто не мог составить конкуренцию, не мешал бы выигрывать золото, того и пригласили. Мне кажется, это неправильно. Должна быть борьба на Олимпийских играх. Должны участвовать все сильнейшие. А так для Клебо получилась легкая прогулка,

– сетовал отстраненный россиянин.

Почему Большунов не поехал на Олимпиаду-2026?

По информации KP, россиянин не получил от Международной лыжной федерации нейтральных статус, ведь является членом ЦСКА – спортивного клуба российской армии-убийцы.

Большунов пытался манипулировать с якобы получением гражданства Казахстана, подавал на МОК и федерацию иски в Спортивный арбитраж в Лозанне, но ожидаемо получил отказ. Даже сами россияне признают, что шансов принять участие в Олимпиаде у него не было – с учетом "послужного списка" с выступлениями на мероприятиях пропагандистов и связями с военными.

Какие достижения Большунова на Олимпиадах?