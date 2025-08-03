Сенсационно завершилась гонка 5-го этапа Формулы-4 в городе Имола. Впервые в карьере победу одержал украинский пилот команды Prema Racing Александр Бондарев.

Накануне Александр Бондарев впервые получил поул в квалификации. Первая стартовая позиция значительно улучшала шансы украинца на победу в гонке, пишет 24 Канал.

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Как Бондарев выиграл дебютную гонку в Формуле-4?

Александр не очень удачно стартовал в гонке, отдав лидерство японцу Кину Накамура-Берту. Большую часть дистанции украинец держался вторым, пытаясь обойти соперника.

Давление Бондарева дало о себе знать. Накамура-Берту заработал черно-белый флаг – последнее предупреждение за нарушение границ трассы.

За три минуты до завершения гонки 16-летний украинец на повороте обошел японца и вышел на первое место. Лидерскую позицию Бондарев сохранил до финиша и впервые одержал победу в гонке Формулы-4. Этот успех позволил Александру возглавить зачет новичков.

Видео победной гонки Бондарева в Имоле

Отметим, что Бондарев стал первым украинцем, который выиграл гонку в серии итальянской Формулы-4. В 2019 году Иван Пеклин одержал победу в чемпионате Франции Формулы-4 на этапе в Маньи-Куре.

После гонки в Имоле Формула-4 уходит на небольшую паузу. Соревнования возобновятся 19 сентября, когда стартует этап в Барселоне.

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