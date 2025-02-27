Воспитанник Динамо в Серии А: 18-летний украинец подписал профессиональный контракт с Аталантой

Полузащитник сборной Украины U-17 Александр Драган продолжает двигаться по карьерной лестнице в Италии. Футболист поставил подпись под первым взрослым контрактом.

Юные украинские футболисты разъехались по всей Европе с началом полномасштабной войны в Украине. К примеру, Артем Степанов уже успел дебютировать за Байер, а Даниил Кревсун играет за молодежную команду Боруссии Дортмунд.

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Также многие наши земляки оказались в Италии., где ценят украинских футболистов после истории успеха Андрея Шевченко Одним из них стал питомец Динамо Александр Драган.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграмм футболиста, центральный хавбек подписал свой первый профессиональный контракт с Аталантой. Сделал он это как раз в день своего рождения, когда игроку исполнилось 18 лет. Срок действия соглашения не сообщается.

Драган воспитывался в Академии Динамо и играл за киевскую команду U-17. В 2022 году хавбек отправился в Италию и стал выступать за юношеские команды Аталанты. Первый год украинец адаптировался в клубе, а в сезоне 2023-2024 забил два гола за Аталанту U-17.

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В этом же сезоне Драган выступает за команду U-18., на его счету три гола и два ассиста в 20 встречах. Также хавбек является игроком сборной Украины до 17 лет, за которую оформил один гол в восьми встречах.