"Наименее комфортно работать": экс-руководитель сборной поделился впечатлениями от сотрудничества с Ребровым

Когда Сергей Ребров был тренером сборной Украины, пресс-секретарем команды работал Александр Гливинский. Однако его уволили еще во времена руководства Реброва.

О своем опыте сотрудничества с тренером он рассказал на ютуб-канале "Футбольный Диван". Гливинский поделился подробностями своего увольнения после 14 лет работы на должности пресс-секретаря национальной футбольной сборной Украины.

Что рассказал Гливинский?

По его словам, решение о прекращении сотрудничества принял президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко в рамках обновления медиаслужбы.

Они решили обновляться, двигаться дальше. Это естественное желание,

– объяснил он.

Гливинский отметил, что уже подсознательно чувствовал приближение изменений и не стал для него неожиданностью.

Бывший главный тренер сборной Ребров отрицал свою причастность к этому решению. В то же время экспресс-секретарь признался, что именно с Ребровым ему работалось наименее комфортно.

Как раз Ребров, может, один из тех, наверное, с кем мне наименее комфортно было работать. Где-то и чувствовалось. Ничего страшного, это нормальная вещь, надо идти дальше,

– отметил он.

Гливинский также подчеркнул, что теперь возвращается к журналистике, которую долгое время совмещал с работой в сборной, но из-за ограничений должности не мог полноценно развивать.

Сейчас ничего не сдерживает заниматься журналистикой, поэтому будем продолжать это делать,

– заявил Гливинский.

Что известно об Александре Гливинском?

Он отвечал за медиа-поддержку главной команды страны в течение нескольких циклов чемпионатов Европы и мира. В 2024 году его на этом посту заменил Виталий Плецан.

Гливинский возглавил Ассоциацию спортивных журналистов Украины в январе 2020 года, сменив многолетнего руководителя Михаила Волобуева. В октябре 2025 года на очередном конгрессе организации его единогласно переизбрали президентом АСЖУ на новый срок до 2030 года.

Кто может возглавить сборную Украины?

Главным претендентом на должность главного тренера сборной Украины по футболу является итальянец Андреа Мальдера. По информации от инсайдеров и пресс-службы Украинской ассоциации футбола (УАФ), его официальное назначение будет утверждено на заседании Исполкома УАФ 18 мая.

Ранее Мальдера работал в тренерском штабе Шевченко в национальной команде с 2016 по 2021 год, а позже ассистировал Роберто Де Дзерби в Брайтоне и Марселе. Новый наставник дебютирует во главе сборной уже в ближайших товарищеских матчах против Польши (31 мая) и Дании (7 июня), после чего команда начнет подготовку к осенним поединкам Лиги наций.