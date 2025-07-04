Непобедимый Грицив откровенно рассказал, чему хотел бы поучиться у Усика

Александр Грицив – украинский боксер и обладатель пояса WBC Francophone в бриджервейте. Боксер из Львова рассказал, кого бы из боксеров хотел бы пригласить в свой тренировочный лагерь независимо от весовой категории.

26-летний украинский боксер в интервью 24 Канала назвал трех боксеров, среди которых два украинца – Владимир Кличко и Александр Усик, Также Александр Грицив хотел бы поспарринговать с Флойдом Мейвезером.

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Чему Грыцив хотел бы поучиться у Усика

Если Грыцив отметил высокий уровень тренировочных лагерей Кличко-младшего, то у Мейвезера хотел бы поучиться психологии. Зато Александр выделил интересную вещь, которую хотел бы подтянуть в паре с Усиком, и это не спортивная составляющая.

Третьим будет Усик. Он очень эпатажный и харизматичный боксер. Он умеет метко что-то сказать, где-то посмеяться. Много историй слышал об Александре, что он всегда был душой компании в сборной,

– ответил боксер.

Напомним, что Усик вернется в ринг уже 19 июля. Александр проведет реванш против Даниэля Дюбуа на "Уэмбли". На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Для украинца этот поединок станет 24-м в профессионалах. В предыдущих 23-х боях Усик одерживал победы (14 – нокаутом).

Также Грыцив сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа и назвал главные преимущества обоих боксеров.

Зато Александр Грицив только идет к главному бою за звание чемпиона мира. 29 марта 2025 года львовянин сделал для этого первый шаг, победив немца Рада Рашида, завоевав пояс WBC Francophone в бриджервейте.