Ливерпуль планирует заменить форварда-неудачника на звезду Английской Премьер-лиги

Ливерпуль начал работать над будущими трансферами. "Мерсисайдцы" планируют подписать нового игрока на позицию центрального нападающего.

В клубе недовольны игрой уругвайского форварда Дарвина Нуньеза. Поэтому "скаузеры" намерены приобрести звездного нападающего, играющего в АПЛ, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

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Ливерпуль ищет нового форварда

Дарвин Нуньез в 34 матчах в этом сезоне забил лишь шесть голов. Поэтому Ливерпуль планирует летом подписать нападающего Ньюкасла. В сферу интересов "мерсисайдцев" попал шведский форвард Александр Исак.

Пока неизвестно, сколько "скаузеры" будут вынуждены заплатить за 25-летнего бомбардира "сорок", но сумма может достичь выше отметки в 100 миллионов евро.

Отметим, что контракт шведского форварда с Ньюкаслом рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, стоимость Александра Исаака составляет 75 миллионов евро. Также нападающим интересуется Барселона.

В текущем сезоне Александр Исак сыграл в 29 матчах за Ньюкасл в официальных турнирах. Звездный шведский форвард имеет в своем активе 19 голов и 5 результативных передач.