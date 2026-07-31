Динамо приняло решение о легенде клуба

Александр Ищенко впервые прокомментировал уход с поста директора академии Динамо. Специалист также рассказал, какую новую должность он занял в клубе.

В конце июля киевский клуб объявил о кадровых изменениях в структуре академии. Сам Ищенко заверил, что не уходит из Динамо, а продолжит работать в другом направлении, сообщает Sport.ua.

Ищенко объяснил причину своего ухода

Бывший директор академии Динамо Александр Ищенко впервые высказался по поводу своего ухода с должности. По его словам, решение было совместным – как со стороны руководства клуба, так и по его собственной инициативе.

Специалист подчеркнул, что академии настало время для своеобразной перезагрузки. В то же время он не покидает структуру киевского клуба, а переходит на другую должность.

Это все совместное: и желание, и решение – руководства и мое личное. Пожалуй, пришло время перезагрузки работы академии. А я остался в структуре "Динамо" и буду заниматься тем, чем и занимался – селекционной работой. Скажем так, на более высоком уровне,

– отметил Ищенко.

Он добавил, что и в дальнейшем будет работать "на футбольном передовом", но уже в другом статусе, сосредоточившись на поиске и отборе футболистов для клуба.

Намекнул на будущие трансферы Динамо

Во время беседы Ищенко также спросили, могут ли болельщики "Динамо" ожидать интересных кадровых усилений после его перехода в селекционное направление.

Специалист ответил утвердительно, отметив, что именно это теперь входит в его основные обязанности. В то же время он подчеркнул, что результат будет зависеть от того, насколько качественно удастся выполнить поставленную задачу.

На замечание о том, что болельщики давно ждут квалифицированных новичков, которые могли бы стать достойной заменой лидерам прошлых лет, Ищенко кратко ответил: "Будем решать эту проблему".