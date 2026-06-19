Бывший игрок сборной Украины прокомментировал переход Караваева в Шахтер

Украинский футболист Александр Караваев перешёл из Динамо в Шахтёр. Этот трансфер вызвал неоднозначную реакцию, ведь игрок покинул киевский клуб и присоединился к принципиальным соперникам.

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал этот переход. Свою позицию экс-футболист изложил в комментарии для издания "Украинский футбол".

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Как Федецкий прокомментировал переход Караваева?

Федецкий считает, что киевский клуб потерял опытного игрока, который неоднократно приносил пользу команде как в стартовом составе, так и выходя на замену.

Динамо Киев потеряло очень хорошего и опытного игрока. Я читал его интервью, где он намекал, что тренерский штаб на него не особо рассчитывает. Караваев всегда помогал клубу – будь то играя в стартовом составе или выходя на замену,

– сказал он.

В то же время он убежден, что для донецкого клуба это усиление, особенно с точки зрения глубины состава и ротации.

Поэтому для киевлян это потеря, а для Шахтера Донецк – огромный плюс иметь такого исполнителя для ротации,

– отметил Артем Федецкий.

Что известно о переходе Караваева?

Защитник на правах свободного агента перешел из Динамо в Шахтер. Контракт рассчитан на 2 года и действует до 30 июня 2028 года.

Во второй половине сезона 2025/2026 футболист преимущественно оставался на скамейке запасных. По словам Караваева, тренерский штаб Динамо долгое время не обсуждал с ним его дальнейшую роль в команде, из-за чего он начал чувствовать, что клуб на него больше не рассчитывает.

Для игрока этот переход стал фактическим возвращением в родной клуб: он является воспитанником академии Шахтера. В то же время за первую команду "горняков" в официальных матчах он так и не дебютировал, поскольку большую часть карьеры проводил в аренде.