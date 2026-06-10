Караваев официально перешел из Динамо в Шахтер

Бывший защитник киевского Динамо Александр Караваев стал футболистом донецкого Шахтера. Спортсмен уже выбрал игровой номер в новом клубе.

В среду, 10 июня, Александр Караваев вернулся в Шахтер после многолетнего отсутствия. Об этом сообщили официальные ресурсы донецкого клуба.

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Что известно по подписанию Караваева Шахтером?

Александр перешел в новый клуб на правах свободного агента. Контракт 34-летнего футболиста сборной Украины с "горняками" рассчитан на два сезона. Спортсмен выбрал 20-й номер в новой команде.

Когда начали выходить новости о Шахтере, то начались разговоры, и я сказал, что принял решение и не буду продлевать контракт с Динамо. Тогда со мной уже начал разговаривать главный тренер, но я ему сообщил, что принял такое решение, потому что со мной не было диалога – я не играл и понял, что я не нужен. Не хочется вдаваться в детали, но факт есть факт,

– сказал Караваев для Tribuna.

Отметим, что в Динамо он провел семь сезонов. За это время Александр выиграл семь внутренних трофеев. В "бело-синей" футболке защитник сыграл 217 официальных матчей, а в кампании 2025/26 иногда появлялся на футбольном поле в статусе капитана.

Александр Караваев и Шахтер: что объединяет?

Новичок команды Арды Турана является воспитанником Шахтера и до 2017-го находился на контракте в клубе. Правда, до сих пор за родной коллектив он не сыграл ни одного официального матча.

Во время первого периода в стане "горняков" Караваев сдавался в аренды в ПФК Севастополь, луганской Зари и турецкого Фенербахче. Летом 2017 года был полноценно продан в Зарю, откуда за два года перебрался в Динамо.