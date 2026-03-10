"Было разочарованием": Шовковский впервые рассказал о конфликте с Ярмоленко

Бывший тренер Динамо Александр Шовковский во время работы в клубе имел проблемы в общении с лидером киевлян Андреем Ярмоленко. Коуч объяснил, почему возник конфликт и что именно вызвало его недовольство.

Шовковский поделился своим взглядом на ситуацию, которая точно не способствовала успехам Динамо и в конце концов стала одной из причин увольнения наставника, в интервью другому известному экс-голкиперу киевлян Денису Бойко.

Что сказал Шовковский о Ярмоленко?

Бывший тренер украинского гранда отметил,, что ни одна команда не может обойтись без лидеров – тех, кто ведет за собой, служит примером и передает опыт молодому поколению. Таких ветеранов и авторитетов в коллективе должно быть примерно 15%, их невозможно назначить.

Лидер может быть формальный или неформальный, он должен быть помощником. При все уважении к Андрею Ярмоленко, он не был моим помощником. Это тот момент, который был для меня разочарованием. У нас были только рабочие отношения. Это не то, чем можно подпитываться. В первую очередь это чувствовалось в тренировочном процессе,

– объяснил Александр Шовковский.

При этом Шовковский подчеркнул, что не хочет "копаться в иле, который уже осел".

Как развивался конфликт между Шовковским и Ярмоленко?