"Было разочарованием": Шовковский впервые рассказал о конфликте с Ярмоленко
- Шовковский рассказал о конфликте с Ярмоленко, отметив, что их отношения были только рабочими, а не примером лидерства.
- Конфликт обострился в октябре, когда Ярмоленко не вернулся из команды по семейным обстоятельствам, что вызвало напряженность в раздевалке и публичные дискуссии.
Бывший тренер Динамо Александр Шовковский во время работы в клубе имел проблемы в общении с лидером киевлян Андреем Ярмоленко. Коуч объяснил, почему возник конфликт и что именно вызвало его недовольство.
Шовковский поделился своим взглядом на ситуацию, которая точно не способствовала успехам Динамо и в конце концов стала одной из причин увольнения наставника, в интервью другому известному экс-голкиперу киевлян Денису Бойко.
Смотрите также "До 22 часов без света": Шовковский рассказал, чем занимается после увольнения из Динамо
Что сказал Шовковский о Ярмоленко?
Бывший тренер украинского гранда отметил,, что ни одна команда не может обойтись без лидеров – тех, кто ведет за собой, служит примером и передает опыт молодому поколению. Таких ветеранов и авторитетов в коллективе должно быть примерно 15%, их невозможно назначить.
Лидер может быть формальный или неформальный, он должен быть помощником. При все уважении к Андрею Ярмоленко, он не был моим помощником. Это тот момент, который был для меня разочарованием. У нас были только рабочие отношения. Это не то, чем можно подпитываться. В первую очередь это чувствовалось в тренировочном процессе,
– объяснил Александр Шовковский.
При этом Шовковский подчеркнул, что не хочет "копаться в иле, который уже осел".
Как развивался конфликт между Шовковским и Ярмоленко?
- Проблемы возникли в октябре, когда после еврокубкового матча с Кристал Пелес Ярмоленко внезапно не вернулся с командой, а Шовковский заявил, что для него это "странная" ситуация, хотя официальная позиция была по семейным обстоятельствам у вингера.
- Журналисn Виктор Вацко в своем ютуб-проекте тогда рассказал, что в раздевалке киевлян царит напряженная атмосфера, а вина лежит на главном тренере и его штабе.
- Инсайдер Игорь Бурбас позже добавил, что сам Ярмоленко был очень удивлен вынесением вопроса его отсутствия в публичное пространство, ведь согласовал все с президентом клуба Игорем Суркисим и самим Шовковским.