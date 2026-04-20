Шовковский откровенно высказал претензии Ярмоленко в инстаграм-опросе

Работа Александра Шовковского во главе Динамо была омрачена конфликтом с наиболее опытным игроком команды Андреем Ярмоленко. После увольнения бывший главный тренер начал все чаще раскрывать детали своего недовольства звездой украинского футбола.

Шовковский уже говорил в интервью, что 7-ый номер киевлян не выполнял роль его помощника, которая присуща настоящим лидерам. Отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, экс-коуч пошел даже дальше.

Что сказал Шовковский о Ярмоленко?

Легенду Динамо попросили поделиться своими мыслями относительно игрока, который почти приблизился к рекорду результативности за всю историю УПЛ.

Шовковский прямо назвал Ярмоленко выдающимся украинским футболистом. Но в то же время упрекнул, что тот является "сосредоточенным исключительно на себе" и якобы не умеет воспринимать информацию от тренерского штаба.

Как Шовковский и Ярмоленко конфликтовали во время работы тренера в Динамо?

Напряжение между тренером и капитаном стало очевидным, когда Ярмоленко не вернулся вместе с командой в Украину после матча Лиги конференций против Кристал Пэлас осенью 2025 года. Игрок сослался на семейные обстоятельства, о которых сообщил президенту клуба Игорю Суркису, но оказалось, что Александр Шовковский не знал о том, что футболист не будет доступен на следующий матч УПЛ.

Инсайдер Игорь Цыганык тогда подтвердил, что в клубе есть конфликт между коучем и главной звездой, и выразил удивление, что Шовковский решил вывести его в публичную плоскость.

Шовковский был уволен с должности главного тренера Динамо в ноябре 2025 года после провальной кампании в Лиге конференций, где киевляне не смогли выйти в плей-офф. Последней каплей терпения руководства стало поражение кипрской Омонии со счетом 0:2.