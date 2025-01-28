Бывший игрок Суперлиги Юрий Зозуля получил орден от Главнокомандующего ВСУ

С начала полномасштабного вторжения России многие украинские спортсмены стали на защиту Родины. В ряды Вооруженных сил Украины присоединился бывший игрок ряда баскетбольных клубов Юрий Зозуля.

Лейтенант ВСУ Юрий Зозуля отличился героическим поступком на Курском направлении. Бывшего баскетболиста Суперлиги лично наградил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Федерации баскетбола Украины.

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Героический поступок бывшего баскетболиста

24 августа 2024 года в районе населенного пункта Коренево Курской области лейтенант Зозуля присоединился к штурмовой группе, которая зашла в тыл врага. Мужественный офицер с помощью автомата и гранат нейтрализовал двух бойцов противника, которые обеспечивали прикрытие пулеметного гнезда. Это создало условия для успешного штурма основными силами украинского подразделения.

Во время операции один из наших воинов получил серьезное ранение. Юрий лично вынес бойца в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь.

Противник попытался вернуть утраченные позиции. Однако благодаря грамотной обороне, которую организовал лейтенант Зозуля, небольшая группа бойцов сумела отразить атаку вражеской пехоты и оставить украинские позиции под контролем.

Юрия Зозулю наградили орденом / фото ФБУ

31 декабря 2024 года Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский вручил лейтенанту Юрию Николаевичу Зозуле орден "Богдана Хмельницкого" III степени.

Отметим, что во время игровой карьеры Юрий Зозуля выступал за команды Днепр, Сумыхимпром, ДнепрАзот, БК Донецк, МБК Николаев, Черкасские Мавпы, Волыньбаскет.