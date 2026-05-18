От Роналду до звезд Голливуда: кто из знаменитостей фанатеет от Александра Усика

Александр Усик уже давно вышел за пределы своего вида спорта и стал мировой суперзвездой. Каждый его бой вызывает ажиотаж не только среди болельщиков, но и множества известных фигур.

Нет сомнения, что поединок в Гизе с Рико Верховеном на уникальной арене возле египетских пирамид соберет в ринг-сайде целую плеяду знаменитостей. Среди них будут лучшие футболисты мира, боксеры, актеры и другие суперстарики, пишет ТСН.

Как Криштиану Роналду стал другом Усика?

Поскольку в последние годы топовые поединки мирового бокса часто происходят в Саудовской Аравии, Александр Усик получил возможность познакомиться с Криштиану Роналду, который выступает в тамошней Про-лиге.

Усик в феврале 2025 года выложил в своем инстаграме совместную фотографию со звездным португальцем. Оказалось, что Александр пришел в гости к КриРо на арене Аль-Насра. В заметке украинец отметил, что Криштиану является образцом преданности спорту и правильного ментального настроя.

Впоследствии оказалось, что чемпион мира по боксу в хевивейте и 5-кратный обладатель "Золотого мяча" стали настоящими друзьями. 17 января 2026 года Роналду звонил Александру, чтобы поздравить его с днем рождения.

Как Усик покорил Голливуд?

В 2025 году на экраны вышел биографический фильм "Несокрушимый" (The Smashing Machine), в котором Александр Усик дебютировал как актер. Он сыграл роль украинского бойца Игоря Волчанчина.

На съемочной площадке боксер взаимодействовал с голливудскими звездами самого высокого уровня – Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Эмили Блант. Оба отмечали профессионализм и человечность Александра. "Скала" даже почувствовал на себе силу украинского чемпиона: в одном из эпизодов без дублера он получил от Усика немного "на орехи". После этого Джонсон признал, что Усик заслуженно является одной из легенд современного бокса.

Кто еще из знаменитостей посещает бои Александра Усика?

В ринг-сайде на поединках с участием украинца замечали немало звезд спорта и экрана:

Стивен Джеррард, футбол

Неймар, футбол

Джейсон Стэтхэм, кино

Жан-Клод Ван Дамм, кино кино

Лиев Шрайбер, кино

Леннокс Льюис, бокс

Майк Тайсон, бокс

Фрэнсис Нганну, ММА

Ронни О'Салливан, снукер

Когда следующий бой Усика?

"Слава в Гизе", как назвали бой Александр Усик – Рико Верховен промоутеры, состоится уже в субботу, 23 мая. Главное событие вечера запланировано после 23 часов по киевскому времени.

Известный украинский тренер по боксу Дмитрий Сосновский прогнозирует Александру Усику легкую победу над Верховеном, поскольку нидерландец ничего не сможет навязать нашему чемпиону.

Усик будет защищать пояс чемпиона по версии WBC. Другие организации согласились официально засчитать поединок, но Верховен не сможет стать чемпионом, потому что его нет в рейтингах.

После поединка с нидерландцем украинец планировал провести еще два боя до завершения карьеры. Один из них – за абсолют с чемпионом WBO, которым снова стал Даниэль Дюбуа. А последний – трилогия с Тайсоном Фьюри.