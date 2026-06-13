"Встреча двух чемпионов": стали известны первые подробности переговоров Усика и Трампа в Белом доме

Чемпион мира по боксу Александр Усик побывал в гостях у президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома. Оказалось, что спортсмена пригласил к главе государства специальный посланник по вопросам Украины.

Бывший корреспондент "Голоса Америки" в Вашингтоне Остап Яриш рассказал, что встреча Усика с Трампом затянулась.

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Что известно о встрече Усика и Трампа в Белом доме?

Инициатором беседы украинского чемпиона с американским президентом выступила сторона правительства США. В частности, о встрече договорился специальный посланник Трампа по вопросам Украины, бывший активный участник переговоров о завершении российско-украинской войны генерал Кит Келлог. Он назвал это "встречей двух чемпионов".

Келлог опубликовал фотографию на крыльце Белого дома вместе с Усиком и своей дочерью Меган Моббс, которая является активной защитницей интересов Украины в США.

По информации из американской столицы, встреча Усика с Трампом прошла в теплой атмосфере. Показательно, что она длилась дольше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что спортсмен смог заинтересовать республиканца тем, что хотел до него донести.

Ранее Усик общался с Трампом лишь заочно: записывал обращение к американскому президенту, в котором призывал его уделять больше внимания Украине и даже предлагал пожить в его доме в Киеве под обстрелами.

Почему Усик находится в США?

В сети предполагают, что Александр может быть приглашен на главное событие празднования юбилея Трампа в воскресенье, 14 июня – президенту США исполняется 80 лет.

На лужайке Белого дома состоится турнир UFC, посвященный дню рождения главы государства и 250-летию независимости США. Вероятно, что Усик станет почетным гостем мероприятия, которое организует друг Трампа и владелец UFC Дайна Уайт. По слухам, он мечтает организовывать бои с участием Усика в своем промоушене Zuffa Boxing.