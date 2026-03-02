"Такие люди просто делают это за деньги": Усик потроллил футболистов, которые ездили в Россию

Александр Усик резко высказался о спортсменах, которые играли или ездили в Россию за деньги. Боксер призвал не драматизировать их мотивы.

Чемпион мира в супертяжелом весе заявил, что не считает обычных футболистов угрозой, если их поездка в Россию была мотивирована финансами, а не политикой. Об этом Усик рассказал в интервью Андрею Беднякову на ютубе.

Смотрите также Усик проведет бой в Египте против кикбоксера Верховена

Что сказал Усик?

Боксер, который сам активно поддерживает украинских защитников и позицию Украины в войне с Россией, объяснил, что оценивает поступки, а не профессию футболистов.

Мне кажется, если они едут куда-то туда за деньги, еще что-то делают – такие люди не опасны. Такие люди просто делают это за деньги. Ты понимаешь, какая у него цена, что он делает это за деньги. А вот если люди идейные – это уже совсем другой момент,

– добавил Усик

Следующий бой Усика