"Такие люди просто делают это за деньги": Усик потроллил футболистов, которые ездили в Россию
- Александр Усик высказал мнение, что спортсмены, которые ездят в Россию за деньги, не опасны, если их мотивируют финансы, а не политика.
- 23 мая 2026 года Усик проведет бой против Рико Верховена в Египте за титул WBC.
Александр Усик резко высказался о спортсменах, которые играли или ездили в Россию за деньги. Боксер призвал не драматизировать их мотивы.
Чемпион мира в супертяжелом весе заявил, что не считает обычных футболистов угрозой, если их поездка в Россию была мотивирована финансами, а не политикой. Об этом Усик рассказал в интервью Андрею Беднякову на ютубе.
Что сказал Усик?
Боксер, который сам активно поддерживает украинских защитников и позицию Украины в войне с Россией, объяснил, что оценивает поступки, а не профессию футболистов.
Мне кажется, если они едут куда-то туда за деньги, еще что-то делают – такие люди не опасны. Такие люди просто делают это за деньги. Ты понимаешь, какая у него цена, что он делает это за деньги. А вот если люди идейные – это уже совсем другой момент,
– добавил Усик
Следующий бой Усика
- 23 мая 2026 года Александр Усик проведет бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Поединок состоится в Египте.
- Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports заявил, что Усик согласился на этот бой из-за больших денег.
- На кону будет стоять титул по версии WBC, который принадлежит Усику.