Усик провел дуэль взглядов со следующим соперником

После победы над Рико Верховеном Александр Усик встретился лицом к лицу с Агитом Кабаелом. Немецкий претендент прямо на ринге бросил вызов украинскому чемпиону.

После завершения вечера бокса в Египте внимание фанатов мгновенно переключилось на потенциальный следующий бой Усика. Кабаел не стал ждать официальных заявлений и публично обратился к украинцу перед тысячами зрителей, передает 24 Канал.

Смотрите также "Лучше некрасиво победить, чем красиво проиграть": Усик ответил хейтерам после боя с Верховеном

Как состоялась дуэль взглядов Усика и Кабаэла?

Сразу после победы Александра Усика над Рико Верховеном на ринг поднялся Агит Кабаел. Немец провел с украинцем напряженную дуэль взглядов и призвал организовать очный поединок в Германии.

Кабаел заявил, что вся Германия ждет этот бой, а также отметил большое количество украинских фанатов в стране. Усик в ответ дал понять, что не против такого противостояния.

Усик и Кабаел провели дуэль взглядов: смотрите видео

Бой Усик – Кабаел может состояться уже в этом году

По информации инсайдеров, организатор крупных боксерских шоу Турки Аль-Шейх заинтересован в проведении поединка между Усиком и Кабаелом. Предварительно бой могут организовать в Германии.

Однако сначала Турки предлагает Усику провести реванш с Рико Верховеном в Нидерландах.

Кабаел является официальным претендентом на пояс WBC, которым владеет украинец. Команда немца уже давно настаивает на титульном шансе, а сам боксер неоднократно публично вызывал Усика на поединок.

Кто такой Агит Кабаел?

Агит Кабаел – непобедимый немецкий супертяж с рекордом без поражений. Он стал временным чемпионом WBC после победы над Чжаном Чжилеем и закрепился среди главных претендентов в дивизионе.

33-летний боксер известен агрессивным стилем и серией досрочных побед. В Германии Кабаела считают одним из самых опасных соперников для Усика, а его команда даже угрожала судом из-за задержки титульного боя.