Усика признали лучшим боксером 2024 года по версии WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) выбрал лучшего боксера 2024 года. Заслуженное признание получил украинский чемпион Александр Усик.

В мае 2024 года Александр Усик впервые с 1999 года стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелой категории. А в декабре того же года украинец защитил титулы в реванше с Тайсоном Фьюри, пишет 24 Канал.

Читайте также Путешествие сабли гетмана Мазепы: где сейчас историческая реликвия, которую Усик привез на бой с Фьюри

Выдающееся достижение Усика

Всемирный боксерский совет (WBC) отметил достижения Александра Усика и признал его лучшим боксером прошлого года. Соответствующее сообщение появилось на официальных ресурсах WBC.

"Усик постоянно демонстрирует свои исключительные навыки за пределами Украины, демонстрируя свое глобальное влияние на спорт. Эти достижения укрепляют наследие Усика как одного из величайших боксеров своего поколения", – говорится в заявлении WBC.

Александр Усик – лучший боксер 2024 года / фото WBC

Напомним, что до мая 2024 года поясом WBC в супертяжелом весе владел Тайсон Фьюри. После первого боя обладателем титула стал Усик. В реванше победа Александра была еще более убедительной. Все судьи единодушно отдали ему победу.