Усик подтвердил, что не уйдет на пенсию

Александр Усик заверил, что не намерен завершать профессиональную карьеру. Украинский чемпион также рассказал, что мотивирует его продолжать выступления на самом высоком уровне.

После победы и очередной защиты своих титулов, будущее украинского боксера остается одной из главных тем в мире спорта. Сам Усик подчеркнул, что его команда уже работает над организацией следующего поединка, хотя окончательного решения пока нет, передает ютуб-канал Boxing King Media .

Команда работает над следующим боем

Бывший абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик сообщил, что сейчас продолжаются переговоры по его следующему поединку. По словам украинца, он готов вернуться в ринг только при условии, что получит интересное предложение.

В то же время боксер опроверг предположение о возможном завершении карьеры. Усик заверил, что продолжает регулярно тренироваться и поддерживает дисциплину, которая, по его словам, является неотъемлемой частью его жизни.

Если я не получу хорошее предложение, я подожду,

– отметил чемпион, добавив, что даже во время отдыха не перестает работать над собой.

Он рассказал, что находит время для сна, чтения, молитвы, а иногда позволяет себе отдых с фруктами или мороженым.

Почему Усик не торопится завершать карьеру

Украинец признался, что главной мотивацией для него уже давно не является финансовая сторона профессионального бокса. По словам Усика, сейчас он стремится оставить после себя более весомое спортивное наследие и провести еще несколько больших боев.

В то же время чемпион осознает, что выступать на самом высоком уровне сможет еще примерно два года. После этого он планирует заниматься спортом уже исключительно для себя, потому что хочет завершить профессиональную карьеру без серьезных проблем со здоровьем.

Усик также признал, что иногда задумывается о том, чтобы продолжить выступления дольше, однако понимает все риски. Он отметил, что имеет достаточно возможностей для жизни после бокса, но многолетний ритм тренировок, сборов, поездок и больших поединков стал для него образом жизни.

Дело только в наследии и боях. Спорт – это как наркотик, как зависимость,

– подчеркнул украинский чемпион.

Усик добавил, что именно любовь к своему делу заставляет его продолжать свою карьеру.