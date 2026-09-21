Александр Усик провел неожиданную встречу с европейским политиком

Пока продолжаются переговоры о "последнем танце" Александра Усика, у боксера есть время для посещения различных мероприятий и встреч с влиятельными людьми. Украинского чемпиона заметили в Черногории.

Там он стал почетным гостем социального проекта, в рамках которого состоялся аукцион благотворительного фонда боксера. А также оказался в компании премьер-министра, пишет 24 Канал.

Усик на встрече с премьером Черногории

Усик поблагодарил главу правительства Черногории Милойко Спаича за поддержку Украины и, судя по фотографиям, подарил ему подписанные перчатки.

В ответ политик назвал Александра "символом несокрушимого украинского духа и человеком, чье величие выходит далеко за пределы спорта".

Общение с украинскими детьми

Помимо выступления на большом форуме Connectuj.me, где благодаря аукциону удалось собрать средства на некоторые из благотворительных проектов Усика, у бывшего абсолютного чемпиона мира в графике было и кое-что особенное. В здании посольства Украины в Черногории он встретился с украинскими детьми, которые выехали в эту балканскую страну из-за войны.



Александр Усик в посольстве Украины / фото из Telegram

Спортсмен отвечал на вопросы детей, рассказал им несколько жизненных историй и притч, а затем фотографировался и раздавал автографы.