"Он еще молод": бывший тренер сборной Украины дал совет Зинченко

Александр Зинченко потерял доверие Микеля Артеты. Главный тренер Арсенала предоставляет мало игрового времени или даже не выпускает на поле украинского защитника.

Мирон Маркевич высказался относительно ситуации Зинченко в Арсенале. Опытный тренер дал совет украинскому игроку "канониров", пишет 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".

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Что сказал Маркевич

Мирон Маркевич оценил шансы Александра Зинченко вернуть доверие Микеля Артеты и снова стать стабильным игроком основы Арсенала. По его мнению, он должен покинуть лондонский клуб.

Тренер считает, если Зинченко не доверяют, то он должен уйти из Арсенала и найти новый клуб. Однако специалист отметил, что Александр сам должен решать вопросы, касающиеся его карьеры.

Мирон Маркевич также ответил на вопрос, стоит ли Александру Зинченко переходить в дортмундскую Боруссию.

Он еще молод и должен играть чаще, тем более он хороший футболист. Если это правда, то надо туда переходить. Боруссия – сильная команда. Зинченко нуждается в игровой практике, это и для сборной Украины хорошо,

– сказал Маркевич.

В текущем сезоне Александр Зинченко сыграл в 19 матчах за Арсенал в официальных матчах. На счету украинского игрока "канониров" один забитый мяч.