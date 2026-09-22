Зинченко может получить неожиданный шанс в Ла Лиге: украинца хочет заполучить клуб из Мадрида

Александр Зинченко может продолжить карьеру в Испании. Украинский защитник попал в сферу интересов Хетафе.

Украинец в настоящее время находится в статусе свободного агента после завершения сотрудничества с Аяксом. Мадридский клуб в ближайшие дни планирует оценить доступных игроков, которые могли бы усилить его состав, сообщает Fantasía Azulona.

Зинченко оказался среди кандидатов Хетафе

Хетафе в ближайшее время будет изучать рынок свободных агентов в поисках усиления.

В список потенциальных новичков попал и 29-летний Зинченко. Украинец имеет значительный опыт выступлений на высшем уровне, а ранее играл за Манчестер Сити и Арсенал.

В то же время Зинченко сейчас восстанавливается после серьезной травмы крестообразных связок. Именно из-за травмы прошлый сезон оказался для футболиста крайне ограниченным по количеству игрового времени.

У Зинченко очень громкое окружение

По информации источника, мадридцы рассматривают сразу нескольких известных футболистов, которые в настоящее время остаются без клуба. Среди них – Дани Карвахаль, Жермен Ленс, Джейдон Санчо, Мауро Икарди, Поль Погба, Вильфрид Заа и Антони Марсьяль.

В сезоне 2025/2026 Зинченко провел лишь 11 матчей за Ноттингем Форест и Аякс, не отличившись результативными действиями. По окончании аренды в амстердамском клубе украинец остался без контракта.

Ранее сообщалось, что Зинченко стал самым дорогим украинским свободным агентом, опередив Алексея Гуцуляка и Виктора Коваленко.