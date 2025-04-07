Легендарный тренер расхвалил украинского игрока после матча Трабзонспора

В воскресенье, 6 апреля, состоялся 30-й тур турецкой Супелиги. В ожесточенном противостоянии сошлись Фенербахче и Трабзонспор.

Матч завершился разгромной победой "желтых канареек" над "черноморскими штормами" со счетом 4:1. Наставник хозяев Жозе Моуринью после игры отметил украинского игрока, сообщает 24 канал.

Читайте также Новым тренером украинцев из Трабзонспора стал экс-содноклубник Тимощука

Кого выделил Моуринью

"Особенный" после матча против Трабзонспора похвалил игру соперников. В частности, португальский специалист выделил украинского вингера Александра Зубкова.

Жозе Моуринью также отметил тренера Трабзонспора. Специалист заявил, что он выбрал играть с четырьмя защитниками из-за того, что "черноморские штормы" могли растягивать поле, но они не использовали свою привычную систему.

Было несколько факторов, чтобы вернуться к игре с четырьмя защитниками. Они защищались пятью, а такие игроки, как Зубков и Педру Мальейру, могли создать нам проблемы. Это был хороший матч,

– сказал Моуринью для A Spor.

Напомним, что Александр Зубков перебрался в Трабзонспор зимой 2025 года. За это время украинский полузащитник в 10 матчах за "черноморских штормов" и забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.