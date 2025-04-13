Вингер сборной Украины прокомментировал свой первый дубль в чемпионате Турции

В воскресенье, 13 апреля, состоялись матчи 31 тура турецкой Суперлиги по футболу. В одном из них Трабзонспор дома принимал Ризеспор.

Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Оба мяча еще в первом тайме забил Александр Зубков.

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Как оценил свою игру герой встречи

После финального свистка футболист сборной Украины прокомментировал свой первый дубль в Турции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Günebakiş. Он сделал акцент на командном успехе и признался, что не полностью доволен собой, ведь должен был делать хет-трик:

"Это были очень важные три очка для нашей команды. Мы продолжим идти по этому пути. Я должен был делать хет-трик в первом тайме. Озан прекрасно отдал, но я не смог воспользоваться этим моментом.

Это были очень ценные три очка для нас. Также это были две замечательные передачи от наших крайних защитников, и я оказался именно там, где и должен был быть, они сделали большой вклад в наши голы", – сказал Зубков.

Отметим, что также участие в матче Трабзонспор – Ризеспор принял Арсений Батагов. Еще один украинец Даниил Сикан вторую игру подряд провел на скамейке запасных.

К слову. После зимнего трансфера Александр Зубков сыграл 11 поединков за турецкий клуб. В них он забил пять голов и отдал один ассист.

Следующий матч Трабзонспор проведет 19 апреля на выезде против Аданадемирспора. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.