"Мисс Украина-2016" и бывшая жена Дмитрия Комарова связала свою жизнь со спортом: что известно

Самые престижные спортивные события в Украине, матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, матчи сборной Украины по футболу, большие боксерские вечера, а теперь и матчи чемпионата мира-2026, транслирует медиасервис Megogo. Перед каждым большим событием, а также в перерыве и после завершения матчей зрителям предлагают аналитические студии с участием экспертов и гостей.

Неизменной ведущей этих передач является обладательница титула "Мисс Украина-2016" и бывшая супруга Дмитрия Комарова Александра Кучеренко. Как она пришла в спортивную журналистику, что связывает ее со спортом и каким был ее профессиональный путь, читайте в материале 24 Канала.

Как Кучеренко стала ведущей студии Megogo?

В интервью для "Украинского футбола" Кучеренко вспомнила, что ее первое включение для MEGOGO состоялось с края поля НСК "Олимпийского" во время матча группового этапа Лиги чемпионов между Динамо и Баварией в ноябре 2021 года.

Я никогда не забуду тот матч! Погодные условия были просто ужасными: выпал первый снег, а ближе к игре превратился в настоящую метель. Дрожа от холода, я пыталась удержать в руках одновременно зонтик, микрофон и планшет. Но все получилось: адреналин и восторг от присутствия на стадионе не дали мне заболеть,

– рассказала ведущая.

Дебют Кучеренко в качестве ведущей футбольной студии MEGOGO состоялся 15 февраля 2022 года перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Реалом. С тех пор она стала одной из постоянных ведущих студий до, во время и после матчей клубных турниров УЕФА, анализируя игры вместе с футбольными экспертами.

Начиная с 2022 года Кучеренко является постоянной ведущей футбольных студий MEGOGO, в том числе и во время трансляций матчей сборной Украины.

В августе 2023 года телеведущая работала на поединке с участием украинского боксера Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа, который состоялся в Польше. В своих соцсетях она опубликовала фотографии с украинским боксером Денисом Беринчиком и легендарным конферансье Майклом Баффером. В том поединке Усик одержал победу над Дюбуа.

Александра Кучеренко перед боем Усик – Дюбуа / Фото из инстаграма Кучеренко

Помимо работы на телевидении, Кучеренко неоднократно поддерживала сборную Украины по футболу. Накануне одного из матчей национальной команды она опубликовала тематическую фотосессию и обратилась к болельщикам.

Новые фотографии в поддержку сборной Украины на пути к новому чемпионату мира. Сегодня наша команда начинает отборочный турнир к чемпионату мира. В матче против одного из фаворитов предстоящего турнира. Но тем интереснее! Как всегда, ждем украинского характера,

– написала телеведущая.

В то же время, несмотря на успешные результаты в отдельных матчах отборочного турнира, сборной Украины не удалось завоевать путевку на чемпионат мира-2026.

Александра Кучеренко / Фото из инстаграма журналистки

Ранее Кучеренко также работала ведущей программ "Факты. Спорт" на телеканале ICTV и "Звездный спорт", а сейчас остается одной из самых известных ведущих спортивных трансляций в Украине.

Бывший вратарь сборной Украины Денис Бойко в интервью журналистке "Радио Люкс" Наталье Тур опроверг информацию о возможном романе с телеведущей.

У нас абсолютно нет никаких отношений. Мы просто публичные люди, которые знают друг друга, и все. Поэтому не додумывайте, не придумывайте, не выдумывайте, не дорисовывайте, не дописывайте,

– заявил футболист.

По словам Бойко, между ним и Кучеренко никогда не было романтических отношений, а их общение ограничивается обычным знакомством.