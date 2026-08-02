Олейникова иронично "извинилась" перед WTA за то, что не хочет "тихо сдохнуть"

Украинская теннисистка Александра Олейникова в очередной раз столкнулась с возмутительным сопротивлением со стороны WTA в отношении акций и инициатив в поддержку украинской армии. Нашей соотечественнице сорвали благотворительный аукцион, цель которого – обеспечить одно из подразделений.

Олейникова хотела собрать средства на оборудование для защитников, а победителям вручить аккредитации-приглашения от нее на посещение турнира WTA 1000 в Торонто. Руководящая организация женского тенниса применила одно из своих правил, что не допустить проведения благотворительного мероприятия, пишет 24 Канал.

Как WTA помешала Олейниковой провести аукцион

Руководство женского тенниса, которое неизменно демонстрирует свою лояльность к россиянам и белорусам, в то же время враждебно относясь к любым инициативам украинских спортсменок, вновь решили помешать Александре Олейниковой продемонстрировать свою позицию и поддержать ВСУ.

WTA запретила разыграть на аукционе пропуски на соревнования, поскольку регламент организации не допускает продажу аккредитаций на турниры. При этом Олейникова подчеркивает, что на аукционе разыгрывалась не самая карточка Player's Guest (гостья игрока), а сертификат почетного благотворителя. А приглашение победителей посетить "тысячник" в Торонто было личной инициативой украинки.

Средства от аукциона должны были пойти на помощь роте НРК 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" СБС ВСУ.

Как отреагировала Олейникова

Украинская теннисистка в инстаграме сообщила, что вынуждена отменить благотворительный аукцион. Она также отметила двойные стандарты WTA.

В этом турнире участвуют теннисистки, которые активно поддерживают агрессию против Украины. Но здесь WTA почему-то не видит никакой проблемы и предоставляет таким лицам платформу для публичности и заработка. Несмотря на то, что такие действия российских игроков несут прямую угрозу моей жизни из-за мотивации убийств украинцев россиянами. WTA, искренне извиняюсь, что мое нежелание тихо сдохнуть создает вам такие проблемы,

– написала теннисистка.

Олейникова выразила надежду, что "такое решение WTA быстро оценят местные болельщики в Торонто и украинская диаспора в Канаде".