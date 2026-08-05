Украинская теннисистка пожертвовала все призовые средства на помощь ВСУ

Украинская теннисистка Александра Олейникова объявила, что передаст все призовые деньги, полученные на турнире WTA 1000 в Торонто, в поддержку Вооруженных сил Украины. Она также призвала присоединиться к сбору средств.

Александра Олейникова в очередной раз подтвердила свою активную гражданскую позицию за пределами теннисного корта. Спортсменка объяснила, почему решила направить весь заработок с престижного турнира на помощь украинским защитникам, сообщает 24 Канал.

Все призовые с турнира – на поддержку украинских военных

Теннисистка, занимающая 44-е место в мировом рейтинге WTA, сообщила, что передаст 100% призовых, заработанных на турнире категории WTA 1000 в канадском Торонто, на нужды Вооруженных Сил Украины.

О своем решении спортсменка рассказала в социальных сетях. По ее словам, поддержка украинской армии для нее – не просто благотворительность, а личный долг и важная часть ее миссии.

Для меня постоянная поддержка украинской армии – мой долг, моя основа и моя гуманитарная миссия как спортсменки. Именно поэтому я приняла решение передать 100% призовых, заработанных на турнире в Торонто, на помощь Вооруженным Силам Украины,

– написала Олейникова.

Также теннисистка напомнила, что еще перед стартом соревнований открыла благотворительный сбор средств. Он продлится до 9 августа, и все желающие могут присоединиться к нему, чтобы помочь украинским военным.

Олейникова завершила выступление уже в первом раунде

На турнире WTA 1000 в Торонто Александре Олейниковой не удалось пройти стартовый раунд. Украинская теннисистка уступила опытной представительнице Чехии Каролине Плишковой, которая в настоящее время занимает 63-ю позицию в мировом рейтинге WTA.

Несмотря на ранний вылет из соревнований, Олейникова решила направить все заработанные средства на поддержку украинских защитников. Она также обратилась к своим болельщикам с просьбой поддержать открытый благотворительный сбор средств.

Прошу всех поддержать сбор средств, чтобы вместе оказать нашим защитникам как можно большую помощь,

– призвала украинская спортсменка.

675 тысяч гривен призовых Олейникова передала батальону беспилотных систем "Спалах", а еще 154 тысячи – для роты наземных роботизированных комплексов.

Напомним, ранее украинка иронично извинилась перед WTA за то, что не хочет "тихо сдохнуть". Международная теннисная организация не разрешила Олейниковой провести благотворительный аукцион с целью обеспечения одного из подразделений.