В четверг, 31 июля, состоялись поединки второго квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них сербский Партизан дома принимал Александрию.

Матч проходил в Белграде и завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Перед его началом произошел скандал, который имел антиукраинский контекст, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Александрии.

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Что произошло перед игрой Партизан – Александрия?

Футболисты Александрии хотели традиционно выйти на игру с флагом Украины. Однако им запретили это сделать.

Футбольный клуб Александрия прибыл в Белград на важный матч, но столкнулся с неожиданным запретом – выйти на поле с флагом Украины. Мы были глубоко разочарованы этим решением, ведь наш флаг – это не просто кусок ткани. Это символ нашей идентичности, нашей свободы и нашей несокрушимой воли,

– говорится в заявлении.

"Горожане" также добавили, что несмотря на этот запрет, они продолжат с гордостью представлять родную страну и отметили важность государственной символики:

"Где бы мы ни были – на футбольном поле, на международных соревнованиях или в любой точке мира, мы с гордостью несем наш флаг. Потому что он является воплощением каждого из нас, наших сердец, наших стремлений".

К слову. Свой следующий матч Александрия проведет 3 августа на выезде против Кудривки. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Напомним, что "горожане" стали единственным украинским клубом, который вылетел во втором квалификационном раунде еврокубков. Остальные три команды УПЛ продолжили свой путь и уже знают своих будущих соперников.