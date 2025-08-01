В четверг, 31 июля, Александрия сыграла второй матч с Партизаном в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций. Сербская команда разгромно победила со счетом 4:0.

УЕФА официально оштрафовал вице-чемпиона Украины на 20 тысяч евро за "расистское поведение" во время номинально домашнего поединка с Партизаном, состоявшегося 24 июля в польском Катовице. Кроме финансовой санкции, клуб получил условное наказание, пишет 24 Канал со ссылкой на УЕФА.

Читайте также УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица

За что наказали Александрию?

Дисциплинарный комитет УЕФА квалифицировал действия болельщиков, которые кричали "Убей серба", как "расистское поведение". Это одна из самых серьезных категорий нарушений в европейском футболе. В ответ было вынесено два решения: денежный штраф в размере 20 тысяч евро и пока условное частичное закрытие трибун на один матч под эгидой УЕФА в течение следующих двух лет.

Сам клуб пока не прокомментировал санкцию, и пока неизвестно, кого именно УЕФА считает виновным в расистских проявлениях.

Напомним, что на матч в Белграде футболистам Александрии запретили выйти на поле с украинскими флагами.