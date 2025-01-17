Голкипер лишь наблюдал: экс-вингер Шахтера забил эффектный гол за Карабах

Бывший игрок молодежной сборной Украины Алексей Кащук напомнил о себе во время матча чемпионата Азербайджана. Украинец внес весомый вклад в победу своей команды.

Украинский вингер Карабаха Алексей Кащук вышел в стартовом составе команды на матч 19-го тура Азербайджана против Шамахи. Уже в середине первого тайма уроженец Житомирщины отметился голом, пишет 24 Канал.

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Четвертый гол Кащука за Карабах

На 29-й минуте матча, когда счет на табло был 1:1, Алексей откликнулся на фланговый навес партнера по команде. Вингер ударом головой точно пробил по воротам соперника, выведя свою команду вперед. Голкиперу гостей оставалось лишь наблюдать за полетом мяча.

Видео гола Кащука

В итоге Карабах одержал победу со счетом 3:2. После 19-ти сыгранных туров команда Кащука возглавляет турнирную таблицу чемпионата Азербайджана, опережая на 11 баллов ближайшего преследователя.

Для Алексея Кащука этот гол стал четвертым в сезоне. Отметим, что украинец летом покинул Шахтер и на правах свободного агента подписал контракт с Карабахом.

Алексей выступал за юношеские сборные Украины всех возрастных групп. Вингер участвовал в молодежном Евро-2023, где "сине-желтые" завоевали "бронзу".