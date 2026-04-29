Легенда Динамо Михайличенко довел до истерики олимпийскую чемпионку из России

Легендарный украинский футболист и тренер Алексей Михайличенко четко продемонстрировал свое негативное отношение к представителям страны-агрессора. Его высказывания вызвали у россиян крайне негативную реакцию.

На откровенные слова Михайличенко относительно того, как он воспринимает сторонников оккупантов, ответила олимпийская чемпионка Зимних олимпийских игр в Турине Светлана Журова, которая после спортивной карьеры подалась в политику. Как пишет sport-express, россиянка начала говорить о провокации и ответе на нее.

Что сказал Михайличенко о россиянах?

В выпуске ютуб-проекта Дениса Бойко Алексей Михайличенко провел параллель между тем, какими являются по характеру англичане и шотландцы по сравнению с россиянами и украинцами.

Говоря о том, что англичане являются более самовлюбленными, чопорными и высокомерными, экс-футболист добавил, что по этим чертам они "как русская падаль".

Как отреагировали в России?

Светлана Журова, которая выступала в конькобежном спорте и выиграла дистанцию 500 метров на Олимпиаде-2006, решила вынести свои жалобы на этот эпизод в публичное пространство.

Мы же их так не называем. Да и не будем никогда называть. Потому что мы точно не опустимся до этого уровня. Возмущение. Зачем заводить людей? Зачем провоцировать наших болельщиков? Это же провокация чистой воды. Я бы не хотела накручивать наших болельщиков. Главное, чтобы потом они отыграться не захотели. Я бы им рекомендовала, когда мы вернемся в международные турниры, отвечать по-джентльменски сдержанно,

– продемонстрировала превосходство Журова.

При этом бывшая конькобежка точно не может претендовать на роль морального авторитета. Она активно поддерживает российский диктаторский режим и называла военного преступника Путина "самым демократичным президентом".

Как Алексей Михайличенко не поехал играть за Россию?

В том же интервью бывшему динамовскому голкиперу Михайличенко рассказал еще один интересный эпизод, который произошел в самом начале независимости Украины.

После Евро-1992, на котором Михайличенко и другие украинцы играли за сборную СНГ, все бывшие страны СССР создавали свои собственные национальные команды. Звездного атакующего хавбека хотели переманить в сборную России – обещали деньги и жилищные условия в Москве.

Но Михайличенко заявил, что не согласился на такое предложение, ведь для него Родина – это не только Украина, но и Киев, Динамо, родной стадион. Предать это все он не мог и не хотел.