Кличко пару раз говорил: "Давай ко мне в команду", – Шатерникова

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, что получала предложение о работе в команде Виталия Кличко. Бывшая чемпионка мира объяснила причины своего отказа.

Алина Шатерникова не хочет работать вместе с мэром Киева. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Fantastic Football & Other Sports.

Почему Шатерникова отказалась от сотрудничества с Кличко

Известная спортсменка и функционер рассказала, что получала предложения о работе вместе с киевским мэром Виталием Кличко, но не хочет смешивать работу и давнюю дружбу.

Пару раз мэр мне также предлагал: "Давай ко мне в команду". Я говорю: "Виталий, если я пойду к тебе в команду, я буду твоей подчиненной. А так я твой друг". Я могу позвонить тебе утром, вечером и поговорить обо всем,

– сказала Шатерникова.

Отметим, что Алина Шатерникова завершила спортивную карьеру в 2005 году. Вскоре она начала свою деятельность в Национальной лиге профессионального бокса Украины.

Чем известна Алина Шатерникова

Всего в профессиональном боксе Шатерникова одержала 16 побед при 2 поражениях. Была чемпионкой мира по версии Global Boxing Union в весе до 52,16 килограмма.

После завершения спортивной карьеры некоторое время была экспертом на украинском спортивном телевидении и даже имела опыт комментирования боев.