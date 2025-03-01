Самая красивая футболистка мира показала идеальную фигуру: гарячие фото нападающей

Алиша Леманн отправилась на небольшой отдых по среди сезона. Звездная футболистка не забыла поделиться с поклонниками фотографиями с миниканикуникул.

Страстный игрок Ювентуса в инстаграме опубликовала фотографии на одном из пляжей Египта. Компанию очаровательной Леманн составили ее подруги и партнерши по команде, сообщает 24 канал.

Читайте также Нежная жена Месси похвасталась идеальной фигурой в стильном образе

Роскошная Алиша Леманн

Алиша Леманн поделилась фотографиями, где загорает на солнце и наслаждается каникулами. Звездная игрок Ювентуса предстала перед камерой в простом, но стильном бикини.

Швейцарская нападающая похвасталась подтянутой фигурой. Также партнерша Алиши по команде Эби Брайтон оставила несколько фото с совместного отдыха.

Леманн и Брайтон на отдыхе / Фото из инстаграма футболисток

Отметим, что Алиша Леманн одна из самых популярных представительниц женского футбола. За очаровательной футболисткой в инстаграме следят более 16,5 миллионов подписчиков.

В текущем сезоне Леман сыграла в 22 матчах за женскую команду Ювентуса. На счету 26-летней швейцарской нападающей два забитых мяча и одна результативная передача.