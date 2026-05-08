Амосов – Альварес: где смотреть бой UFC в Украине

Ярослав Амосов и Хоэль Альварес в ночь с 9 на 10 мая проведут бой. Украинский боец будет противостоять испанцу в рамках шоу UFC 328.

Амосов возвращается в октагон после яркого дебюта в UFC. Бывший чемпион Bellator проведет второй поединок в самом престижном промоушене мира на номерном турнире в США, передает 24 Канал.

Где и когда смотреть бой Амосов – Альварес?

Поединок Ярослава Амосова против Хоэля Альвареса состоится в ночь с 9 на 10 мая в американском Ньюарке в рамках турнира UFC 328. Ориентировочное начало боя украинца – около 03:00 по киевскому времени, в зависимости от продолжительности предыдущих поединков карда.

В Украине официальным транслятором шоу станет Setanta Sports+, также турнир можно посмотреть через UFC Fight Pass по подписке. Именно там будет доступен весь кард вечера, включая выступление украинского бойца.

Что известно о сопернике украинца?

Для 32-летнего Амосова это будет второй бой в UFC после успешного дебюта, где он досрочно победил Нила Магни. Украинец имеет рекорд 29-1 и входит в рейтинг полусреднего веса UFC.

Его соперник, испанец Хоэль Альварес, подходит к бою с рекордом 23-3 и серией из четырех побед подряд. Это один из самых опасных оппонентов в карьере украинца после перехода в UFC, поэтому победа может существенно приблизить Амосова к топам дивизиона.