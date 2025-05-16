Тимощуку объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук с 2017 года работает ассистентом главного тренера в питерском Зените. В прошлом году экс-футболист принял участие в сомнительном мероприятии.

Тимощук помогал собирать средства для подразделений российской оккупационной армии, которые воюют в Украине. Из-за этого ему было объявлено подозрение, сообщает 24 канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Читайте также Предателей Украины лишили званий мастеров спорта

Тимощук пробил дно

В сентябре прошлого года состоялся благотворительный матч организованный Зенитом. После игры состоялся аукцион, где продавали футболки с автографами участников поединка.

Анатолий Тимощук решил поддержать футбольных хулиганов, которые воюют на территории Украины в составе российской армии. Футболку экс-капитана было продано за 700 тысяч рублей.

Тимощук с футболкой, которую продали на аукционе / Фото росСМИ

Деньги, которые выручили за футболку Анатолия Тимощука, были отправлены на помощь 106 разведывательному батальону российской армии, воюющему на Курщине.

За этот позорный поступок экс-капитану сборной Украины и тренеру Зенита объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору (часть 1, статья 111-2 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит 12 лет заключения и конфискация имущества.

Напомним, что Анатолий Тимощук остался в России после начала российско-украинской войны в 2014 году. В 2022 году бывший украинский футболист решил не нарушать молчание относительно полномасштабного вторжения.