Тимощуку объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору
- Анатолий Тимощук, экс-игрок сборной Украины, получил подозрение за помощь российской оккупационной армии.
- Бывший футболист остался в России после начала российско-украинской войны в 2014 году и не осудил полномасштабное вторжение в 2022 году.
Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук с 2017 года работает ассистентом главного тренера в питерском Зените. В прошлом году экс-футболист принял участие в сомнительном мероприятии.
Тимощук помогал собирать средства для подразделений российской оккупационной армии, которые воюют в Украине. Из-за этого ему было объявлено подозрение, сообщает 24 канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
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Тимощук пробил дно
В сентябре прошлого года состоялся благотворительный матч организованный Зенитом. После игры состоялся аукцион, где продавали футболки с автографами участников поединка.
Анатолий Тимощук решил поддержать футбольных хулиганов, которые воюют на территории Украины в составе российской армии. Футболку экс-капитана было продано за 700 тысяч рублей.
Деньги, которые выручили за футболку Анатолия Тимощука, были отправлены на помощь 106 разведывательному батальону российской армии, воюющему на Курщине.
За этот позорный поступок экс-капитану сборной Украины и тренеру Зенита объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору (часть 1, статья 111-2 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит 12 лет заключения и конфискация имущества.
Напомним, что Анатолий Тимощук остался в России после начала российско-украинской войны в 2014 году. В 2022 году бывший украинский футболист решил не нарушать молчание относительно полномасштабного вторжения.